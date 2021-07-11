العيثاوي يلتقي وفد الاتحاد الدولي للاكاديميين العرب ويدعو لهذا الاجراء

بغداد - ياسين صفوان - شدد وكيل وزير التعليم العالي للشؤون العلمية الدكتور ياسين العيثاوي، اليوم الاحد، على ضرورة الارتقاء بواقع البحث العلمي العربي وتطوير اتجاهاته ومجالاته والإسهام في تطبيق مخرجاته بهدف تحقيق تنمية علمية مستدامة تخدم الشعوب العربية وتواكب التطور المتسارع في العالم.

وذكر بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورد للسومرية نيوز، ان "العيثاوي استقبال وفد من الاتحاد الدولي للاكاديميين العرب برئاسة الدكتور محمود المشهداني، بالإضافة الى رئيس فرع العراق الدكتور طارق العيثاوي".

وبحسب البيان، قال العيثاوي ان "تعزيز العمل والشراكة مع الاتحادات ومراكز البحوث والجامعات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية والانفتاح على العالم والتشبيك بين جامعات العراق والجامعات العالمية الرصينة وملاقحة الافكار بين الباحثين يقع ضمن اولويات وبرنامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تطوير وتوظيف البحوث العلمية العراقية بشكل خاص والعربية بشكل عام بما ينسجم ويقدم الخدمة الفعالة لمجتمعاتنا".

بدوره، نقل الوفد الزائر تهاني وتبريكات الامين العام للاتحاد الدولي للاكاديميين العرب الاستاذ الدكتور طلال النداوي، للدكتور ياسين العيثاوي بمناسبة تسنمه منصب وكيل وزارة التعليم العالي مؤخرا، معربا عن امانيه باستمرار التواصل الفعال بين الجانبين.