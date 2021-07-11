"نزوى".. سر تسمية طائرة السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتزين طائرات الملوك والرؤساء بأسماء ورموز خاصة في الزيارات التاريخية، كتلك التي تقل السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية.

وغادر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عٌمان، اليوم الأحد، إلى مدينة "نيوم" السعودية، على متن "الطائر الميمون نِزَوى"، في أول زيارة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم.

وتتكرر عبارة "الطائر الميمون نِزَوى" في وسائل الإعلام العمانية، فماذا يعني هذا الاسم؟.

عادة ما تحمل طائرة سلطان عٌمان أحد اسمين من ولايات عٌمان، إحداهما صَحار، والثانية نِزَوى، وهو الاسم الذي اختير لطائرة زيارة هيثم بن طارق التاريخية إلى السعودية.

ونزوى إحدى العواصم القديمة لسلطنة عمان، وهي حاليا ولاية بمحافظة الداخلية؛ ومركز المنطقة، وتقع على بعد 164 كلم من مسقط.

وتتزين الطائرة التي أقلت السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية، برسم الخنجر والتاج العٌماني على جنبها الأيمن.

ويصل سلطان عُمان ظهر اليوم إلى السعودية، رفقة وفد رفيع من الوزراء والمسؤولين في السلطنة، للتباحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمسؤولين هناك، في أجندة حافلة سياسيا واقتصاديا.

ويعكس احتفاء المملكة والسلطنة بالزيارة، الأهمية الخاصة التي تحظى بها، لدى قيادة البلدين، لما يعول عليها من نتائج يتوقع أن تسهم في استقرار المنطقة سياسيا، وتعزز التعاون الاقتصادي بين الدولتين الخليجيتين.

ويُعدّ اللقاء المرتقب بين العاهل السعودي وسلطان عمان هو الثاني بينهما، بعد لقائهما الأول في يناير/كانون الثاني 2020 بمسقط عندما قام الملك سلمان بأداء واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.