المغرب في إكسبو 2020 دبي من أجل مستقبل مستدام.. تفاصيل مذهلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشـفت المفوضيـة العامـة للجنـاح المغربـي فـي إكسـبو 2020 دبـي التوجهـات العامـة لمشـاركة المغـرب فــي فعاليــات الحدث الدولي.

ويقام إكسبو دبي لأول مرة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وأفريقيـا وجنـوب آسـيا منذ انطلاق نسخته الأولى قبل نحو 170 عاما، علـى مـدى سـتة أشـهر مـن أول أكتوبـر 2021 إلـى 31 مـارس 2022 في الإمارات.



وبمشــاركة أكثر مــن 190 بلــدا، يلتقــون جميعــا تحت شعار "تواصل العقول وصُنع المستقبل" لبناء غــد أفضل للجميع، ســيُكتب فصــل جديــد مــن التاريــخ أثناء إكســبو 2020 دبــي، وســيكون المغــرب فــي الموعــد لتقاســم رؤيتــه الفريــدة لمســتقبل مســتدام، والمســاهمة فــي الجهود والتعــاون الدولــي مــن أجــل نهضــة اقتصاديــة لمــا بعــد جائحة كورونــا.

تعكـس هـذه المشـاركة التـزام المغـرب وتعبئتـه اللامشـروطة لمواجهـة التحديـات الدوليـة، كمـا أكـد علــى ذلــك صاحــب الجلالـة، الملـك محمـد السـادس، فـي الرسـالة الملكيـة الموجهـة للمشـاركين فـي النسخة السابقة من إكسبو الدولي في ميلانوخـلال حفـل تخليـد اليـوم الوطنـي للمغـرب والافتتـاح الرسـمي لجنـاح المملكـة:

"إن المغـرب يؤكـد التزامـه بالسـير قدمـا للإسـهام فـي مواجهـة التحديـات الكونيـة الكبـرى، والتعاطـي معهـا برؤيـة واقعيـة وإرادة راسـخة لرفـع تحديـات الحاضـر، وكسـب رهانـات المسـتقبل."

وسـيكون إكسـبو 2020 دبـي محفلا ثقافيا مهما للمملكـة، قائما على الابتكار والتقنيات المتقدمة وأحدث ما توصلت إليه البشرية في مجالات العلوم والفنون.

وسـيُمكّن موضـوع جنـاح المغـرب "تـراث المسـتقبل- مـن الأصـول الملهمـة.. إلـى التنميـة المسـتدامة"، زوار الحدث الدولي مـن اكتشـاف أو إعـادة اكتشـاف المملكـة وتاريخهـا وهويتهـا وكـذا إنجازاتهـا الملموسـة ورؤيتهـا للمسـتقبل.

الشعار الرئيسي لإكسـبو 2020 دبـي

ويمثل الشعار الرئيسي لإكسـبو 2020 دبـي "تواصل العقول وصُنع المستقبل" دعـوة لتعزيـز التعـاون الدولـي فـي مواجهـة التحديـات الدوليـة الكبـرى الراهنـة والإعـداد لمسـتقبل أكثر ازدهارا للبشرية، وهـو مـا يكسب هذا الحدث الدولي أهمية ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات الجديدة التي يواجهها عالمنا المعاصر .

يناقش إكسبو 2020 دبي ثلاثة موضوعات تحت شعاره الرئيسي، هي الفرص والتنقل والاستدامة.ويضم موقع الحدث الدولي ثلاث مناطق، تمثل كل واحدة منها موضوعا من الموضوعات الثلاثة وتحمل اسم هذا الموضوع.

ويقع الجنـاح المغربـي فـي منطقـة الفرص بالقرب من جنـاح البلـد المضيـف لهذا الحدث الدولي المهم، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت ناديـة فتـاح العلـوي، المفوضـة العامـة للجنـاح المغربـي فـي إكسبو2020 دبي "إنهـا ديناميتنـا وقـوة التزامنـا التـي نـود أن نعرضهـا أمـام أنظـار العالـم، عبـر تقديـم المغـرب بشـكل يتجـاوز مـا يمكـن تخيلـه".

وبعـد إسدال الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي، سيبقى جنـاح المغـرب في موقع الحدث الدولي، الذي سيتحول إلى مدينة "دستركت 2020"، وهي مدينة ذكية متكاملة محورها الإنسان ونموذج لمدن المستقبل التي توفر البيئة المثالية للعيش والعمل بفضل أحدث التقنيات التي تستعين بها واتصالها الفائق بالعالم عبر شبكة اتصالات الجيل الخامس.

مغرب عريق ملتزم من أجل الأجيال القادمة

سـيُعرّف المغـرب بنفسـه فـي دبـي، مـن خلال مـوروث أسـلافه وتراثـه الطبيعـي والثقافـي، وكـذا مهاراتـه وخبراتـه ومواهبه الفـذة، التـي تعـد بمسـتقبل أفضل .

وسـيكون جنـاح المملكـة مناسـبة للقـاء المغاربـة والتعـرف علـى قيمهـم، وسـيمنح لملاييـن الـزوار المرتقبيـن فرصـة التعـرف،عـن قـرب، علـى ديناميـة شـباب المملكـة وقدراتهـم علـى البنـاء والابتـكار ومواجهـة التحديـات والانخـراط فـي ورش التنميـة المسـتدامة والعمـل بمنطـق التنميـة والسـلام.

المغـرب الـذي سـيتم تقديمـه فـي دبـي، هـو مغـرب قائـم علـى القـدرة علـى إعـادة البنـاء والابتـكار والانخـراط فـي رؤيـة دائمـة ومسـتدامة مـن أجـل الأجيـال القادمـة.

جناح لجميع المغاربة في موقع مميز

سـيكون الجنـاح المغربـي، فضـاء لجميـع المغاربـة، والـذي سـتتم تعبئتـه بـدءا مـن الآن، مـن خـلال برنامـج غنـي بالمحتـوى التشــاركي، علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

وبــدءا مــن أول أكتوبــر 2021، وطيلــة مــدة الحدث الدولي، ســيتم وضــع آليــة فريــدة، تشــمل برمجــة فنيــة وثقافيــة غنيــة، ستســتقطب المواطنيــن والجاليــة المغربيــة.

وفـي إكسـبو 2020 دبـي، يسـتفيد جنـاح المغـرب مـن موقـع متميـز فـي قلـب منطقـة "الفـرص" القريبـة مـن جنـاح البلـد المضيـف، دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، وغيـر بعيـد عـن سـاحة الوصـل، القلب النابض لموقع إكسبو 2020 دبي أثناء فترة الحدث الدولي.

وبفضـل هندسـته المعماريـة والتقنيـات المسـتخدمة، المسـتوحاة مـن تقاليـد المملكـة العريقـة فـي البنـاء الترابـي، يتـواءم جنـاح المملكـة مـع قيـم القـرن الواحـد والعشـرين، حيـث تعتبـر الاسـتدامة وتقليـل الأضـرار البيئيـة مـن الرهانـات الرئيسـية.

تفاصيل الجناح المغربي

علـى مسـاحة تقـدر بـنحو3500 متـر مربـع، يعـرض جنـاح المغـرب، تجربـة مدهشـة، هـي فـي الوقـت ذاتـه، غنيـة بالمعلومـات وغامـرة وتشـاركية.

الزيـارة التـي تـم تصورهـا علـى أنهـا نزهـة حـول فنـاء مركـزي، تتيـح إمكانيـة الولـوج إلـى 13 قاعـة، موزعـة علـى سـبعة طوابـق، يمثـل كل منهـا عالمـا فريـدا، وتجسـد تجربـة سـينوغرافية بغايـة تعليميـة وكـذا تجربـة فنيـة ملهمـة، فـي قالـب جـذاب وممتـع يخاطـب الجسـد والـروح، علـى حـد سـواء.

كمـا سـيضم جنـاح المغـرب قاعـة للنـدوات وفضـاء للقـاءات الثنائيـة وآخـر مخصصـا للشـخصيات الهامـة، إلـى جانـب مطعـم رفيـع وأطبـاق سـريعة وقاعـة شـاي بالأعشـاب ومتجـر.

برمجة ثقافية

علـى امتـداد سـتة أشـهر، سـيقدم المغـرب برمجـة ثقافيـة وفنيـة داخـل جناحـه وفـي مختلـف الفضـاءات المتاحـة فـي موقـع إكســبو 2020 دبــي.

وستشــمل هــذه البرمجــة، معــارض وفقــرات فنيــة وحفــات موســيقية تعــزز التنــوع الثقافــي لكافـة جهـات المملكـة .

كمـا تـم التخطيـط لأقـوى اللحظـات، لا سـيما "اليـوم الوطنـي للمغــرب" الـذي اختيـر لـه تاريـخ 26 ديسمبر2021، حيـث سـيتم تكريــم المملكــة. وبهــذه المناســبة، ســينظم المغــرب برمجــة خاصــة موحــدة واحتفاليــة، إذ ســيتيح هــذا اليــوم لجميــع زوار الحدث الدولي إمكانيــة تــذوق الثقافــة والمقومــات الفنيــة للبلــد.

برمجة اقتصادية وعلمية مغربية

سـيقدم المغـرب، سـواء فـي جناحـه أو فـي الفضـاءات التـي يتيحهـا إكسـبو 2020 دبـي، برمجـة متنوعـة مـن النـدوات والورش وكـذا اللقـاءات حـول مواضيـع تتطـرق إلـى الرهانـات الكبـرى المطروحـة فـي العصـر الحالـي، مـن قبيـل الابتـكار والمسـؤولية البيئيـة، بالإضافـة إلـى التحديـات المناخيـة ومـدن المسـتقبل، وسـيمكن هـذا البرنامـج المملكـة مـن تقاسـم رؤيتهـا الطموحـة، وإبـراز إنجازاتهـا الملموسـة، وأيضـا تقاسـم خبراتهـا مـع الـزوار والمشـاركين فـي الحدث الدولي.

تجربة عمل مؤثرة

وبوصفه حدثا دوليا فريـدا ومنصة عالمية لتبادل الأفكار والحلول، يشـجع إكسـبو 2020 دبـي على بناء الشـراكات الجديدة وتعزيز الشراكات القائمة، ويتيـح إمكانيـة الدخول إلـى أسـواق جديـدة وتنمية الاسـتثمارات.

ويضم جناح المغرب قاعـة لاسـتقبال الشـخصيات المهمـة ومطعـما رفيـعا ومساحات لتنظيـم الفعاليـات؛ لذلك، سـيكون الجنـاح مكانا مميـزا لعقـد اللقـاءات الثنائيـة وتنظيـم الفعاليـات بيـن صنـاع القـرار المؤسسـاتي والاقتصـادي مـن جميـع أنحـاء العالـم.