تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 13.3% على أساس سنوي إلى 3.1 مليار دولار في أبريل الماضى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 13.3% على أساس سنوي إلى 3.1 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.



وبحسب بيان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، فإنالعجز التجاري كان قد سجل 3.5 مليار دولار في أبريل/نيسان 2020.

وأوضح جهاز الإحصاء أن الصادرات ارتفعت 47.4% عنها قبل عام إلى 2.84 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 77.2%، والفواكه الطازجة 60.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12%.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع وأهمهــا: أسمده بنسبه 29.9%، ومنتجات مسطحه بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة10.9%، وبطاطس بنسبة 37.2%، وسكر مكرر بنسبة 39.7%

كما ارتفعت قيمة الواردات 8.1% إلى 5.92 مليار دولار، مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مع صعود واردات سيارات الركوب 58.9%، وخامات الحديد 58.6%، ولدائن بأشكالها الأوليه بنسبه 27.2%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع وأهــمها: مواد أوليه من حديد أو صلب بنسبة 4.4%، وقمح بنسبة 7.4%, وأدوية ومحضرات صيدله بنسبة 6.3%، ومواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبــة 6.3%.

وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.

وثبتت الوكالة، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (B+)، مع "نظرة مستقبلية مستقرة".

وأوضحت أن "تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية".

وتوقعت أن تسجل مصر نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو 2021.