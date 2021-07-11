اخبار العالم

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

أعلنت روسيا تسجيل 25033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، الأحد، منها 5410 في موسكو.

 

مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و783333.

 

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن 749 توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 143002.

 

وتجمع وكالة الإحصاءات الاتحادية حصيلة منفصلة، وقالت يوم الجمعة إنها سجلت نحو 290 ألف وفاة مرتبطة بمرض "كوفيد-19" بين أبريل/ نيسان 2020 ومايو/ أيار 2021.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا