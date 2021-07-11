"بوكيت" التايلاندية تسجل أول إصابة بسلالة "دلتا كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات في جزيرة بوكيت التايلاندية تسجيل أول حالة مصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا.



يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه الجزيرة إغلاق المدارس حتى 23 تموز/يوليو الجاري بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن كوساك كوكياتكول، رئيس مكتب الصحة العامة في بوكيت، القول إنه تم تسجيل حالة مصابة بسلالة دلتا، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند.

وأضاف أن المصاب رجل أعمال أجنبي يعيش في بوكيت، يشتبه في أنه التقط العدوى من زائر من بانكوك. وقد جرى وضع المخالطين للمصاب في الحجر الصحي.

كانت جزيرة بوكيت قد سجلت، السبت، 10 حالات مصابة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات تسجلها منذ عدة أيام، ما أثار مخاوف المسؤولين.

وتعود معظم الإصابات لمواطنين تايلانديين جاؤوا من أقاليم أخرى.

كان مركز إدارة الوضع الوبائي في بوكيت قد نشر بيانا على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المدارس. ووفقا للبيان فإن جميع المدارس ستغلق أبوابها من 12 حتى 23 تموز/يوليو الجاري.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع للجنة السيطرة على الأمراض المعدية بالإقليم، التي أعربت عن مخاوفها بشأن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بين من يبلغون من العمر أقل من 18 عاما.