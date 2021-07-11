إحباط محاولتين لتفجير أبراج كهربائية في نينوى وديالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية بأن قوات الأمن أحبطت محاولتين لتفجير ابراج الطاقة الكهربائية نينوى وديالى.



وقالت الخلية على موقعها في تويتر أنه تم "إحباط محاولتين لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية في قاطعي عمليات نينوى وديالى".

وأوضحت بأنه "تم تفكيك عدد من العبوات الناسفة اسفل أبراج الطاقة الكهربائية قامت عناصر عصابات داعش الإرهابية بزراعتها".

وأشارت إلى أن يقظة وانتباه قواتنا الأمنية (العراقية) أحبطت ما وصفته بــ"المحاولات اليائسة" من قبل الجماعات الإرهابية.

وذكرت أن قوات الأمن العراقي بمختلف تشكيلاتها من الدفاع والداخلية تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مناطق البلاد كافة.