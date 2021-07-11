شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة".. برنامج تدريبى بوحدات متنقلة لرفع كفاءة الطاقات البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشروع قومي تنموي يهدف إلي النهوض بالريف المصري وتطويره علي كافة المستويات (الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية، التعليمية، وغيرها)، كما تستهدف النهوض بالمستوي المعيشي للمواطنين في المراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لمن ليس لديه عمل، ودعم المرأة.

وتهدف مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وتعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار فى البشر.

ومن ضمن المبادرات التى تستهدف رفع كفاءة الطاقات البشرية، تأتى مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى بالقرى والنجوع بالمحافظات، بوحدات متنقلة على مهن الخياطة، وتركيبات الكهرباء، والسباكة، والعمل على تمكين المرأة.

وستتم تلك المبادرة، حسب إعلان وزارة القوى العاملة، من خلال مرحلتين، من خلال وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

ويأتى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن المبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، بهدف التدريب على مهن يحتاجها سوق العمل فى المحافظة، نتيجة إهتمام وزارة القوى العاملة بدراسة سوق العمل والمهن المطلوبة فى كل المحافظات، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب بعد انتهاء التدريب بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص الموجودة داخل كل محافظة.

وذلك في إطار خطة وزارة القوى العاملة، لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ وإعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة، واستمراراً لعجلة التنمية وضماناً لتطوير منظومة التدريب لتعظيم مخرجاته توفيراً لعمالة فنية مدربة تشبع احتياجات سوق العمل.