شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن المتقدمين لشغل الوظائف بالوزارات المختلفة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم الانتهاء من تدريب أكثر من 8 آلاف موظف مرشح للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما استعرض الجهاز في تقريره له، عددا من الأرقام الهامة التي تخص المتقدمين لشغل الوظائف بمختلف الوزارات نرصدها فيما يلى:
- الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء انتهى خلال الشهر الماضي من تدريب 8 آلاف و796 موظفًا مرشحًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.
- الجهاز انتهى من تقييم عدد 726 متقدما لشغل وظائف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
- الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى لعدد 1465 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
- تثبيت 258 موظفًا، إلى جانب نقل 875 موظفًا بين وحدات الجهاز الإداري للدولة.
- الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 809 موظفين من كوادر المهن الطبية.