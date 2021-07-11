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5 أرقام هامة عن المتقدمين لشغل الوظائف بالوزارات المختلفة.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم الانتهاء من تدريب أكثر من 8 آلاف موظف مرشح للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما استعرض الجهاز في تقريره له، عددا من الأرقام الهامة التي تخص المتقدمين لشغل الوظائف بمختلف الوزارات نرصدها فيما يلى:

  1. الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء انتهى خلال الشهر الماضي من تدريب 8 آلاف و796 موظفًا مرشحًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.
  2. الجهاز انتهى من تقييم عدد 726 متقدما لشغل وظائف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
  3. الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى لعدد 1465 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
  4. تثبيت 258 موظفًا، إلى جانب نقل 875 موظفًا بين وحدات الجهاز الإداري للدولة.
  5. الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 809 موظفين من كوادر المهن الطبية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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