شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن المتقدمين لشغل الوظائف بالوزارات المختلفة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم الانتهاء من تدريب أكثر من 8 آلاف موظف مرشح للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما استعرض الجهاز في تقريره له، عددا من الأرقام الهامة التي تخص المتقدمين لشغل الوظائف بمختلف الوزارات نرصدها فيما يلى: