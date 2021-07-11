صور.. "الخليج 365" داخل لجان امتحان الثانوية العامة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

تفقد اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، لجان امتحانات بمدرسة الشهيد حسني عبد البادي الثانوية بمركز الوقف، لمتابعة سير عملية امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية للشعبة الأدبية.

تابع المحافظ انتظام سير الامتحانات بمختلف اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي داخل مقرات الامتحان، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

قال المحافظ إن غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة قنا المرتبطة بغرف عمليات مراكز قنا التسعة تواصل على مدار الساعة متابعة سير عملية الامتحانات، لحل أي مشاكل أو معوقات قد تحدث، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة في محافظة قنا لهذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالبا وطالبة منهم 9557 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم و1661 طالبا وطالبة بقسم العلمي رياضة، 5910 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي موزعين على 60 لجنة عامة بنطاق 9 إدارات تعليمية.

أكد المحافظ على أن عملية الامتحانات اليوم تسير بشكل هاديء دون أي مشاكل أو معوقات، مشيرا أن هناك تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية للخروج بالعملية الامتحانية بالشكل اللائق والمشرف للمحافظة.