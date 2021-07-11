صور.. توزيع الكمامات على طلاب الثانوية العامة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

بدأت أعمال امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة بمحافظة دمياط "الشعبة الأدبية"، اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، كما جرى منع المواطنين من الانتظار بمحيط اللجان، ومراعاة توزيع الكمامات على الطلاب.

ومن المقرر أن يؤدى ١٠ آلاف و٨٧١ طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام، في دمياط، وتضم كل لجنة ١٤ طالبا فقط حفاظاً على قواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.

وجرى تجهيز كافة اللجان ببوابات تعقيم وكواشف حرارية ومطهرات، بالإضافة إلى تجهيز ٢٦ استراحة للرجال والسيدات مجهزة بكافة سبل الإقامة المناسبة للمراقبين من المغتربين، وتزويدها بالمطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.