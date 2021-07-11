صور.. حريق هائل في مصنع نسيج بالعاشر من رمضان.. والدفع بـ13 سيارة إطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

شب حريق في مصنع لتصنيع خيوط النسيج بمدينة العاشر من رمضان فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ13 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر حكمدار المديرية لقطاعي العاشر من رمضان وبلبيس يفيد بتلقيه بلاغا بنشوب حريق في مصنع لتصنيع خيوط النسيج بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية وتم الدفع بـ13 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها. وحرر محضر بالواقعة.