ارتفاع الطماطم والتفاح.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الطماطم، والفاصوليا، والتفاح المصري، والكانتلوب بين 5 قروش و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما تراجع سعر كيلو الملوخية جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 2 و4.5 جنيه.
ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه، بزيادة 5 قروش.
البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.
الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات بزيادة 4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الملوخية بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2.5 و3.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.
الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.
التفاح المصري بين 10 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيه.
البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.
المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.
المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.
المانجو السكري بين 12 جنيها و18 جنيها.
المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.