أستراليا تسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا اليومية في 2021

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت أستراليا، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا هذا العام، إضافة إلى تسجيل رقم قياسي للإصابات خلال 2021 بلغ 77 إصابة جديدة بالفيروس.

وتشهد ولاية نيو ساوث ويلز، أكثر المدن الأسترالية تضررا جراء تفشي الوباء، انتشارا لسلالة “دلتا” من الفيروس.

وقالت رئيسة وزراء الولاية، غلاديس بيرجيكليان، إنه من المتوقع ارتفاع الأعداد بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة في سيدني والمناطق الواقعة حولها، التي تخضع لعزل عام لمدة ثلاثة أسابيع.

ووفقا لبيانت جامعة “جونز هوبكنز” سجلت أستراليا منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 31 ألف إصابة، و911 حالة وفاة

وكانت ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان، قد أعلنت عن أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن هذا العام.

وذكرت السلطات في الولاية، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في التفشي الأخير اقترب من 500 إصابة.

وكانت هناك 50 حالة جديدة لانتقال العدوى في المجتمع، مقارنة بـ 44 حالة في اليوم السابق، وهو الرقم القياسي السابق لعام 2021.

ويوجد حاليا 47 حالة في المستشفى، 19 منهم تحت سن 55 عاما. ويوجد 16 شخصا في العناية المركزة.