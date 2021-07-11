تعرض القوات الأمريكية لهجوم شرقي سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - يوليو - 2021 8:43 صباحًا

أفاد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية بأن القوات الأمريكية في شرق سوريا تعرضت “لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأشار المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إلى أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار.

وكان التلفزيون السوري نقل عن مصادر محلية مساء السبت، أن انفجارا مجهولا سمع دويه من جهة معمل “كونوكو” للغاز الذي تتخذه قوات التحالف الدولي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي.

ولم تذكر الوكالة السورية الرسمية أي تفاصيل عن ضحايا أو خسائر.

وتتمركز القوات الأميركية في عدة مواقع عسكرية في سوريا، أبرزها قرب حقول نفط العمر وغاز كونيكو بدير الزور، وقاعدة التنف جنوب شرق سوريا.