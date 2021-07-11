ليبيا.. كوبيش يبحث مع حفتر سبل خروج القوات الأجنبية من البلاد

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

اجتمع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، أمس السبت، مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، والأعضاء التابعين للقيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة "5+5".



وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان نقله موقع "الوسط" الليبي، إن محادثات كوبيش وحفتر، استعرضت آخر التطورات على الساحة الليبية، حيث أكدت على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.

وناقش كوبيش مع الأعضاء التابعين للقيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة مقررات جنيف وسبل تنفيذها بالتركيز على إجلاء القوات الأجنبية، والإسراع في إخراج المرتزقة، واستكمال تأمين الطريق الساحلي لافتتاحه.

وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب إن مباحثات كوبيش، التي جرت في بنغازي، تطرقت إلى آلية تفكيك المجموعات المسلحة، وصرف رواتب القوات المسلحة العربية الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية.