إصابة 51 فلسطينياً في مواجهات جنوب نابلس

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

أصيب 51 فلسطينياً بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء أمس السبت، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدتي بيتا وقصرة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.



وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "42 مواطناً أصيبوا بالاختناق و7 آخرون بالسقوط خلال المواجهات التي شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا، فيما أصيب مواطنان بالاختناق في بلدة قصرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال".