4 قتلى بانفجار وهجوم مسلح في بورتسودان

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

قُتل 4 أشخاص على الأقلّ في انفجار في نادٍ رياضي في مدينة ساحلية سودانية على البحر الأحمر، على ما أفادت لجنة اطباء الأحد.



وقع الانفجار في ساعة متأخرة مساء السبت في ناد رياضي مزدحم في بورتسودان.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الانفجار الذي ترافق أيضاً مع هجوم مسلح.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن "عبوة انفجرت في نادي الأمير.. موقعة 4 قتلى".

وأضافت أن 3 آخرين أصيبوا أيضاً بطلقات نارية ومن جراء عملية طعن.

وتابعت اللجنة "كانت هناك محاولة أخرى لاستهداف فندق في المدينة لكنها باءت بالفشل"، دون أن تخوض في التفاصيل.

تصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة في بورتسودان حيث أفادت تقارير بأن متظاهرين مناهضين للحكومة أغلقوا طُرقاً وسط تزايد انعدام الأمن.

وأنحت لجنة الأطباء، وهي نقابة مستقلة، باللائمة على "الفتنة القبلية" في واقعة يوم السبت وحضت قوى الأمن على التدخل.

وتتولى السلطة في البلاد حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين منذ أغسطس(آب) 2019.

وتحاول الحكومة اصلاح اقتصاد عانى لعقود من سوء الادارة والنزاعات الداخلية وعقوبات دولية تحت حكم البشير.