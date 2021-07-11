شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ مايو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز العمليات والقيادة الوطني في باكستان اليوم الأحد تسجيل 1980 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تسجلها باكستان منذ 30 أيار/مايو الماضي.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 27 حالة وفاة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في باكستان 973 ألفا و 284 حالة والوفيات 22 ألفا و 582 حالة.