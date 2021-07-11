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باكستان تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ مايو الماضي

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شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ مايو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز العمليات والقيادة الوطني في باكستان اليوم الأحد تسجيل 1980 حالة إصابة جديدة بفيروس .

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تسجلها باكستان منذ 30 أيار/مايو الماضي.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 27 حالة وفاة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في باكستان 973 ألفا و 284 حالة والوفيات 22 ألفا و 582 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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