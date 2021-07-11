شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا: الحكومة سترفع قيود كورونا رغم القلق من موجة رابعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن بلاده ماضية في خطة تخفيف قيود كورونا والتي تكتمل في 22 يوليو الجاري بإنهاء الإلزام بارتداء الكمامات في كل أماكن التسوق وعودة المناسبات العامة.

وقال كورتس في تصريح السبت "إذا حدثت موجة رابعة من الوباء سوف تعدُل الحكومة عن خطة تخفيف القيود مرة أخرى في البلاد".. مشيرا إلى أن الإقبال على التطعيم بشكل عاجل هو الحل الأمثل لمنع تجدد القيود إذا انتشر المتغير الجديد"دلتا