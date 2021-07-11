زيادة أعداد المستفيدين من قروض المشاريع الصغيرة

بغداد - ياسين صفوان - تنسق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع البنك المركزي من اجل زيادة اعداد المستفيدين من مبادرة صندوق اقراض المشاريع الصغيرة.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته الخليج 365 إن "الوزارة تعمل وبالتنسيق مع البنك المركزي ضمن مبادرة دعم صندوق الاقراض للمشاريع الصغيرة في بغداد والمحافظات، اذ تم الاتفاق على زيادة اعداد المقترضين من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة من الباحثين عن العمل الراغبين بالحصول على قروض لإنشاء مشاريع مدرة للدخل".

واضاف انه "تم تشكيل فريق عمل للتفاوض مع المصارف في امكانية الافادة من هذه المبادرة.