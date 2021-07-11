شرطة بغداد تلقي القبض على مطلوب بقضايا ارهاب

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزراة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على متهم مطلوب وفق قضايا ارهاب.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية، ان "شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب وفق قضايا ارهاب، مشيرة الى ان "العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارىء بغداد التاسع التابع لقيادة شرطة بغداد بوجود احد المطلوبين على قضايا ارهاب مع وجود مذكرة قضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".



واضافت "تم نصب كمين محكم ضمن قاطع مسؤولية الفوج المذكور والقاء القبض على المتهم وتسليمه الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

