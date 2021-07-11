ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في العراق

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ما سجلت خلال افتتاحها صباح أمس السبت، 147300 دينار مقابل كل 100 دولار.

وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 148000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

