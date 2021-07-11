ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في العراق

انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاحد، ارتفاعا جديدا مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ما سجلت خلال افتتاحها صباح أمس السبت، 147300 دينار مقابل كل 100 دولار.
وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 148000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.
وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 148000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.