محلل بحريني: قوائم الإرهاب سيتم تحديثها بشكل مستمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

"محاصرة خفافيش الإرهاب" هدف رئيسي تعمل عليه مملكة البحرين عبر عدة طرق، بينها الملاحقات والقوانين والاتفاقيات، وكذلك القوائم الإرهابية.

وتضم قوائم الإرهاب البحرينية التي أصدرتها المنامة ونشرتها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر الثلاثاء الماضي: 153 شخصا، و136 كيانا وتنظيما إرهابيا، من أكثر من 30 جنسية.

وشهدت الآونة الأخيرة بالبحرين حربا ضارية ضد جماعات التطرف والإرهاب المدعومة من قوى إقليمية توسعية تعمل على نسف استقرار المنطقة وتهديد أمنها.

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ومن بين 30 شخصا خليجيا بالقوائم البحرينية، تضمنت القائمة أسماء 22 قطريا.

كما تضمنت القوائم أسماء 12 كيانا وجماعة مصنفة إرهابية، من بينهم 6 في قطر، و6 في البحرين.

وتأتي القوائم الأخيرة ضمن جهود المنامة المتواصلة والمتسارعة، لمكافحة الإرهاب وتمويله، واستثمارا للنجاح اللافت الذي حققته المملكة في جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، بالرغم من تزايد المخاطر الإرهابية في المنطقة.

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وجاء إصدار تلك القوائم بعد توجيه مجلس الوزراء البحريني في اجتماعه يوم 28 يونيو/ حزيران الماضي بالعمل فورا دون تأخير بقوائم الإرهاب الوطنية.

وتم إصدار تلك القوائم بعد المذكرة التي قدمها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بشأن تصنيف عدد من الكيانات والأفراد كجهات إرهابية خلال الاجتماع نفسه.