منذ بداية تفشي كورونا.. الجزائر تعيد تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

أعادت الجزائر تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأعلن التلفزيون الجزائري أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر الحكومة، اليوم، بإعادة فرض إجراءات التباعد البدني في أنحاء البلاد ووضع الكمامات وتسريع حملة التطعيم لمواجهة تزايد حالات الإصابة بالعدوى.

وكشفت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 18 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 145 ألفاً و296.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها رصدت 13 وفاة جديدة، وهي حصيلة يوم أمس نفسها، ليصبح مجموع الوفيات في الجزائر 3 آلاف و824.

وأشارت إلى تعافي 528 حالة إصابة جديدة، وهو ما يرفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 101 ألف و196، بينما يوجد 49 مريضاً في العناية المركَّزة.