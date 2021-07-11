وزير الصحة البريطاني يحذر: قائمة انتظار الخدمات الصحية قد تصل إلى 13 مليون شخص

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

حذر وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد من ان قائمة انتظار خدمات هيئة الصحة الوطنية قد تقفز بشكل صاروخي لتصل إلى 13 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة مع تزايد المخاوف بشأن تضخم قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات التابعة للهيئة .



وقال جاويد لصحيفة "صنداي تليجراف" في أول حوار له منذ توليه منصبه قبل أسبوعين إن تزايد عدد الاشخاص على قائمة الانتظار للخضوع للعلاج بسبب الأمراض غير المرتبطة بكوفيد-19 هو اكثر ما تسبب في صدمته منذ عودته إلى الحكومة في اعقاب استقالة مات هانكوك.

وأضاف " أن الأرقام ارتفعت من 5ر3 مليون إلى 3ر5 مليون شخص بحلول اليوم، وقلت للمسؤولين ماذا تعنون -أسوأ بكثير- معتقدا أن الرقم يمكن أن يرتفع من 3ر5 إلى ستة أو سبعة ملايين. قالوا لا . إنه في طريقه للارتفاع بالملايين .. ويمكن أن يصل إلى 13 مليونا"، وقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه هيئة الخدمات الصحية البريطانية مجموعة ضربات في وقت واحد بسبب حالات كورونا المتزايدة مرة أخرى، وتكدس قوائم انتظار علاجات أخرى من بينها ما يتعلق بفحوصات السرطان وأمراض القلب، علاوة على نقص العاملين بسبب اضطرار بعضهم لعزل أنفسهم في حال الاصابة بفيروس كورونا.