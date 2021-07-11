السلطات الفنزويلية تقتل 22 شخصا في عملية أمنية تهدف إلى وقف عنف العصابات

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

قال وزير الإعلام الفنزويلي فريدي نانيز، السبت، إن السلطات الفنزويلية قتلت 22 شخصا في عملية أمنية تهدف إلى وقف عنف العصابات



وكتب نانيز على "تويتر"، أن 28 شخصا أصيبوا في العملية، التي تستهدف وقف العنف الذي أصاب مناطق شاسعة من العاصمة بالشلل الأسبوع الجاري.

وأعلنت وزيرة الداخليّة الفنزويليّة كارمن ميلينديز، أنّ "22 من مرتكبي الجنح و4 من قوّات الأمن قتِلوا في اشتباكات استمرّت يومين بين الشرطة وعصابات في غرب كراكاس".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نانيز، قوله إن "قوات الأمن دخلت حي كوتا 905 العشوائي الفقير غربي كاراكاس، الجمعة، في محاولة لاستعادة السيطرة عليه، حيث قام أفراد العصابات من المنطقة والأحياء المحيطة بإحراق المركبات وإطلاق النار على السائقين المدنيين والشرطة".

وتحولت منطقة كوتا 905 وأحياء أخرى إلى مناطق محظورة تسيطر عليها العصابات بعد أن تفاوضت الحكومة على هدنات مع الجماعات الإجرامية في عام 2013 وأنشأت ما يسمى بمناطق سلام لا تدخلها قوات الأمن.