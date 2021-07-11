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حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يهاجم أردوغان بسبب قراراته القمعية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

هاجم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب التعميم بشأن تدابير الادخار (التقشف) في القطاع العام.

 

وقال الحزب في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حكومة حزب العدالة والتنمية أصدرت تعميمًا للتقشف 6 مرات منذ عام 2003. إذا أصدرت تعميمًا يجب أن يطبقه الجميع، ولكن أردوغان يصدر تعميمًا للتقشف ويقول: باستثنائي!.. هناك حياة فاخرة، ورفاهية ورشوة».

 

يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أقر التعميم بشأن تدابير الادخار في القطاع العام، وتم نشر القرار بتوقيع أردوغان في الجريدة الرسمية التركية. وتم استثناء إدارة الشؤون الإدارية الرئاسية والأمانة العامة للبرلمان التركي من هذا التعميم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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