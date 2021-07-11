مظاهرة شعبية في عدن تنديدا بانتهاكات الإخوان بشبوه وحضرموت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت مدينة عدن مظاهرة شعبية للتنديد بالأعمال القمعية التي تمارسها مليشيات الإخوان ضد الأهالي في محافظتي شبوه وحضرموت.

ونظمت المظاهرة في مدينة كريتر بمحافظة عدن جنوبي اليمن؛ تضامنا مع أبناء شبوه وحضرموت، حيث تواصل مليشيات الإخوان انتهاكات وقمع ممنهج بحقهم.



وجاب المتظاهرون شوارع كريتر، معبرين عن تضامنهم الكامل مع أبناء المحافظتين. كما طالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف الانتهاكات القمعية التي تمارسها مليشيات الإخوان بحق المدنيين.

وكانت مليشيات الإخوان فرضت قيودا أمنية مكثفة، وشنت حملت اعتقالات لنشطاء محليين ومدنيين في محافظة شبوه لمنعهم من الخروج إلى الشارع وتنظيم احتجاجات مناوئة للانتهاكات المرتكبة بحقهم في المحافظة.

وبحسب معلومات متداولة، اعتقلت مليشيات الإخوان الأربعاء نحو 100 متظاهر شاركوا في احتجاجات شهدتها مدن محافظة شبوه ضد هيمنة التنظيم الإرهابي على المحافظة.

والأربعاء 7 يوليو/تموز الماضي، أصيب 6 متظاهرين بنيران مليشيات الإخوان في شبوة اليمنية، خلال قمع احتجاج شعبي مناهض للتنظيم.

وواصلت مليشيات الإخوان حملة الاعتقالات التي شنتها ضد نشطاء محليين ومواطنين، ليرتفع عدد المعتقلين بعضهم داهمت مليشيات الإخوان منازلهم ليلا.

وتعرض مكان المظاهرة السلمية لاقتحام بآليات عسكرية وأمنية وتم اختطاف عدد من المشاركين في الاحتجاج واقتيادهم إلى السجون السريه للمليشيات الإخوانية.

وتكثف مليشيات الإخوان من قبضتها الأمنية في محافظة شبوة النفطية التي تربطها حدود مع محافظات مأرب وحضرموت وأبين والبيضاء.

وسبق أن اعتقلت مليشيات الإخوان عددا من النشطاء المحليين وعناصر من قوات النخبة في شبوة، والتي كانت تؤمن المحافظة من عناصر القاعدة قبل أن تجتاحها مليشيات التنظيم.