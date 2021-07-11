حزب تركي معارض ينتقد الرئيس التركي.. ويؤكد أن تعميم التقشف يجب أن يكون على الجميع حتى أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

هاجم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب التعميم بشأن تدابير الادخار (التقشف) في القطاع العام.



وقال الحزب في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حكومة حزب العدالة والتنمية أصدرت تعميمًا للتقشف 6 مرات منذ عام 2003. إذا أصدرت تعميمًا يجب أن يطبقه الجميع، ولكن أردوغان يصدر تعميمًا للتقشف ويقول: باستثنائي!.. هناك حياة فاخرة، ورفاهية ورشوة».

يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أقر التعميم بشأن تدابير الادخار في القطاع العام، وتم نشر القرار بتوقيع أردوغان في الجريدة الرسمية التركية. وتم استثناء إدارة الشؤون الإدارية الرئاسية والأمانة العامة للبرلمان التركي من هذا التعميم.