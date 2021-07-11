علي باباجا يهاجم مجددًا أردوغان بسبب قراراته التعسفية

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

هاجم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، مجددًا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب قرار التعميم بشأن تدابيرالادخار في القطاع العام.



ووفقًا لما ذكره موقع «سوزجو» التركي، قال علي باباجان في مؤتمر حزبه بمدينة سامسون التركية، «يقول السيد أردوغان، ستوفرون جميعًا، لكنني سأنفق كما أريد. لماذا؟ لأن مزاجه هكذا. عندما يتعلق الأمر بالسيد أردوغان، لا يمكن الادخار من أجل السمعة».

وأردف: «بدلًا من نصب أعينكم على المواطنين الذين يكسبون أموالهم بعرق الجبين، انظروا إلى وحدة الاتصالات الرئاسية. يعملون بمئات الملايين من الليرات».

يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أقر التعميم بشأن تدابير الادخار في القطاع العام، وتم نشر القرار بتوقيع أردوغان في الجريدة الرسمية التركية. وتم استثناء إدارة الشؤون الإدارية الرئاسية والأمانة العامة للبرلمان التركي من هذا التعميم.