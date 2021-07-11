كمال كليتشدار أوغلو يهاجم النظام الحاكم بتركيا بسبب قمع الشديد ضد عمال المناجم

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

هاجم زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أن منعت قوات الشرطة التركية، عمال المناجم من مقاطعة سوما، من دخول أنقرة للمطالبة بحقوقهم.



ووفقًا لما ذكره موقع «جمهورييت» التركي، قال زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «لقد توفي علي فايق إيلتر، أحد عمال المناجم من سوما الذين مُنعوا من دخول أنقرة، ورئيس مجلس إدارة المعادن المتحدة، طاهر تشتين، في حادث مروري. الحكومة حولت (سوما) إلى مقبرة جماعية، لتخجلوا قليلًا، وليكن لديكم قليل من الضمير. توقفوا عن تعذيب سوما».

يُذكر أنه منعت قوات الشرطة التركية، عمال مناجم «أويار» المفصولين من عملهم بمقاطعة سوما التركية، من السير في مظاهرة احتجاجية، حتى البرلمان التركي، من أجل تعويضاتهم التي لم تُدفع منذ ما يقرب من 15 عامًا.

ووفقًا لما ذكره موقع «جمهورييت» التركي، أراد عمال المناجم الذين وقفوا عند مدخل أنقرة، السير إلى البرلمان التركي، بعد انتظار دام لمدة 3 أيام، للمطالبة بتعويضاتهم التي لم تُدفع منذ ما يقرب من 15 عامًا، غير أن قوات الشرطة التركية منعتهم.