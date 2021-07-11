شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح جسر «راكوتز» في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جرى ترميم جسر يشبه جسور القصص الخيالية وهو أحد أشهر المعالم في منطقة لوساتيا أقصى شرق ألمانيا.

وعاد الجسر إلى مجده السابق حيث انه من الأماكن المحببة لدى السائحين لالتقاط الصور.

وافتتح رئيس حكومة ولاية ساكسونيا الألمانية ميشائيل كريتشمر جسر راكوتز، الذي تم ترميمه في حديقة أزاليا ورودودندرون في كروملاو بولاية ساكسونيا، يوم السبت.

ويعتبر الجسر، بشكل قوسه اللافت للنظر، أحد الصور شائعة الاستخدام عبر انستجرام لأن الانعكاس يشكل دائرة حجرية مثالية مع الماء. كما يطلق عليه البعض أيضًا اسم جسر الشيطان.

وخصصت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أكثر من 4 ملايين يورو (75ر4 مليون دولار) لترميم وإعادة بناء الهيكل الحجري المصنوع من الصخور والبازلت خلال السنوات الأخيرة.

وشدد كريتشمر على أن "الترميم يحمي هذا البناء الثقافي المهم لعقود قادمة".