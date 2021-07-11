شكرا لقرائتكم خبر عن 1324 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1324 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 168 ألفا و46 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 5 حلات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .2043

كما تعافي من المرض 607 حالات خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 153 ألفا و 760 حالة.