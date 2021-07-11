زعيم المافيا التركية يواصل فضح أردوغان ونظامه

تصريحات جديدة لزعيم المافيا التركية سادات بكر يوجهها لوزير الداخلية سليمان صويلو قد تجبر النظام على كسر صمته.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها بكر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، استهدف من خلالها مجددًا الوزير صويلو.

وقال بكر إن سليمان صويلو يريد أن يصبح رئيسا لتركيا، وإن البعض أقنعوه بذلك.

غير أنه طالب الوزير بالتخلي عن هذا الحلم، مؤكدا له أنه "حتى وإن وجد داعمين له في الوقت الحالي، فسيتخلون عنه جميعا خلال الأشهر القادمة"، في إشارة إلى مزيد من الفضائح التي يعتزم الكشف عنها بحقه.

وأردف بكر قائلا "سليمان صويلو سيمثل أمام المحكمة العليا، وسيتم الزج به في السجن مهما فعل".

وفي سياق التهديدات أيضًا، أعلن بكر أنه سيكشف، من خلال عدد من التغريدات عن "فضائح رشوة كبيرة، ستجعل الجميع يشعر بالارتباك والانزعاج كثيرا".

يذكر أن زعيم المافيا سادات بكر وجه، خلال مقاطع فيديو وتغريدات سابقة، اتهامات عديدة لوزير الداخلية سليمان صويلو، بينها التورط في قضايا تخالف القانون.