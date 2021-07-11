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الصين.. 24 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 24 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت نزولا من 26 إصابة قبل يوم. وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة محلية.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 ارتفاعا من 16 قبل يوم .

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92039 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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