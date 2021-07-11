شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة انتظار «الصحة» قد تصل إلى 13 مليون مريض في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد من ان قائمة انتظار خدمات هيئة الصحة الوطنية قد تقفز بشكل صاروخي لتصل إلى 13 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة مع تزايد المخاوف بشأن تضخم قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات التابعة للهيئة .

وقال جاويد لصحيفة "صنداي تليجراف" في أول حوار له منذ توليه منصبه قبل أسبوعين إن تزايد عدد الاشخاص على قائمة الانتظار للخضوع للعلاج بسبب الأمراض غير المرتبطة بكوفيد19- هو اكثر ما تسبب في صدمته منذ عودته إلى الحكومة في اعقاب استقالة مات هانكوك.

وأضاف " أن الأرقام ارتفعت من 5ر3 مليون إلى 3ر5 مليون شخص بحلول اليوم، وقلت للمسؤولين ماذا تعنون -أسوأ بكثير- معتقدا أن الرقم يمكن أن يرتفع من 3ر5 إلى ستة أو سبعة ملايين. قالوا لا . إنه في طريقه للارتفاع بالملايين .. ويمكن أن يصل إلى 13 مليونا"، وقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه هيئة الخدمات الصحية البريطانية مجموعة ضربات في وقت واحد بسبب حالات كورونا المتزايدة مرة أخرى، وتكدس قوائم انتظار علاجات أخرى من بينها ما يتعلق بفحوصات السرطان وأمراض القلب، علاوة على نقص العاملين بسبب اضطرار بعضهم لعزل أنفسهم في حال الاصابة بفيروس كورونا.