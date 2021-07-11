شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يكفل حقوق ضريبية محددة لـ"الممول" تمكن من تأدية مهامه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وأقر القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الحقوق لذوى الشأن من الممولين والمكلفين.

وعرّف القانون، "الممول" هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي، و"المكلف" هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مودياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم تعاملاته.

ونرصد الحقوق التي كفلها القانون :

(1) التوعية بأحكام القانون الضريبي

(2) الحصول علي النماذح والمطبوعات الضريبية

(3) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأى صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في القانون.

(4) الإطلاع علي الملف الضريبي

(5) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية.

(6) تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي.

(7) الحفاظ علي سرية المعلومات الضريبية والفنية.

(8) التواجد أثناء الفحص الميداني.

(9) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.

(10) الحقوق الأخرى التى يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي.