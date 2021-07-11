عاجل | سلطان عمان ضيف الملك سلمان

يصل سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مدينة نيوم، اليوم الأحد، في زيارة رسمية للمملكة تعد الأولى له خارج بلاده منذ تقلده منصبه في يناير 2020 خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد. ويستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان السلطان هيثم في الزيارة التي يرافقه فيها وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء.

التعاون بين البلدين

وعلى صعيد التعاون الثنائي، صرح السفير العماني لدى الرياض فيصل بن تركي آل سعيد في وقت سابق بأنه «من المتوقع أن نشهد في القريب العاجل توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين، ونتطلع إلى أن يكون القطاع الخاص في البلدين مكونا رئيسيا فيها».

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من 2021 إلى نحو 2.152 مليار ريال سعودي (570 مليون دولار) بزيادة بنسبة 6.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وينتظر أن يتم قريبا افتتاح أول طريق، بطول 800 كيلومتر، يربط بين السعودية وسلطنة عمان بعد اكتمال إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه. ويمر الجزء الأكبر من الطريق عبر السعودية ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم بما في ذلك الربع الخالي.

وتسلم السلطان هيثم الأسبوع الماضي من السفير عبدالله بن سعود العنزي أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا من قبل العاهل السعودي معتمدا لدى سلطنة عمان.

محادثات حول اليمن

وأكدت مصادر أن المحادثات السعودية العمانية ستتركز على تطورات الوضع على الساحة اليمنية في إطار استمرار الحراك الدبلوماسي المكثف من قبل سلطنة عُمان لحلحلة الأزمة اليمنية وفق توافقات إقليمية ودولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2014 وإجراء حوار مباشر بين الأطراف المتقاتلة، وكذلك دعم وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، ونتائج مفاوضات الملف النووي الإيراني، إلى جانب دفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بما في ذلك سبل دعم الاقتصاد العماني.

وكثفت مسقط خلال الأشهر الماضية جهودها المتمثلة في تنسيق لقاءات على مستوى منخفض بين التحالف العربي والحوثيين، إضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين دوليين وغربيين والوفد الحوثي.

وكان بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية في أواخر مارس الماضي أفاد بأن «السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة» في اليمن.

وأضاف البيان أن «السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوّة في القريب العاجل، وبما يعيد لليمن أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة».

كما شهدت مسقط لقاءات ثنائية غير معلنة بين ممثلين عن الإدارة الأمريكية والحوثيين منذ اللقاء الشهير الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري والوفد الحوثي في أواخر عام 2016.

شراكات استثمارية ملموسة

وأكد وزير التجارة ماجد القصبي، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في المجالات كافة وخاصة المجال التجاري، الذي يشهد تطورًا ملحوظًا نتيجة لرؤية البلدين الطموح، وحجم التبادل التجاري المتنامي.

وأوضح القصبي في تصريح بمناسبة زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة، أن الزيارات المشتركة لكبار المسؤولين تعبّر عن الرغبة الجادة لتكريس الجهود وبناء شراكات استراتيجية قوية في مختلف المجالات، لخدمة البلدين والشعبين الشقيقين، والارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ أكثر من 58.6 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية «2020 - 2015» .

وأبان أن قيادتي البلدين حريصتان على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون المشترك من خلال مجلس الأعمال السعودي العماني، الذي سيسهم - بمشيئة الله - في ترجمة الفرص التجارية والاستثمارية إلى شراكات ملموسة، بوصفه قناة تواصل فعالة بين رجال الأعمال لتعزيز الشراكة، والتعرف على الفرص الاستثمارية والاستفادة منها.

يذكر أن حجم الاستثمارات العمانية المرخصة في المملكة، بلغ أكثر من 318 مليون ريال، وتأتي المملكة في المرتبة السابعة ضمن الدول المصدرة إلى عمان، في حين تأتي عمان في المرتبة التاسعة عشرة ضمن الدول المصدرة إلى المملكة.

علاقات راسخة لمستقبل واعد

- تتجه العلاقات لمرحلة أوسع من العمل المشترك والاستثمار

- رؤيتا المملكة 2030 وعمان 2040 تشكلان قاسما مشتركا في مجال التجارة

- مبادئ الأخوة ووحدة المصير بين البلدين عززت من أوجه التعاون الثنائي

- تعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مجالا واعدا للتعاون بين البلدين في مكافحة التغير المناخي

- استكمال مشروع المنفذ البري الرابط بين البلدين بمسافة 680 كلم سيزيد من حجم التبادل التجاري

- 3.36 مليارات ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وعمان في 2020