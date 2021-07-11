محمد الفلاح - العراق يهدد إيران باللجوء إلى المجتمع الدولي للحصول على حقوقه المائية

الأحد 11 يوليه 2021

هدد وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، السبت، بلجوء العراق الى المجتمع الدولي من أجل حصوله على حقوقه المائية من إيران.



وقال الحمداني في بيان له إن ”الجانب الايراني لم يبد اي تجاوب معنا ومازال يقطع المياه عن أنهر وجداول سيروان والكارون والكرخة والوند، ما سبب أضرارا جسيمة لسكان ديالى التي تعتمد بشكل مباشر على المياه القادمة من إيران“.

وأكد الوزير العراقي أنه، ”في حال إصرار إيران على عدم التعاون مع العراق حيال الأزمة المائية وفق المواثيق الدولية، سنضطر للجوء إلى اليونسكو والأمم المتحدة وحقوق الإنسان لاستحصال حقوقنا من الروافد والجداول المشتركة مع إيران“.

وكشف أن ”الجانب الإيراني رفض عقد اجتماع كان مقررا في منتصف يونيو/حزيران الماضي، وتم تأجيله بسبب الانتخابات الإيرانية ووعدونا بعقد اجتماع بعد الانتخابات إلا أن ذلك لم يتحقق“.

وأضاف وزير الموارد المائية العراقي أنه ”ليس هناك أي بوادر إيجابية من الجانب الإيراني حيال أزمة المياه وتقاسم الضرر الإقليمي رغم أننا ندرك حجم المخزون المائي في إيران، إلا أن الجميع يجب أن يتقاسم أضرار شح المياه ونقص الإيرادات المائية“.

ويعاني العراق من تناقص خطير في المعدل السنوي لتدفق مياه نهري دجلة والفرات منذ ما يقرب الـ15 عاما، وزاد من تلك المعاناة تشييد الجانب التركي لستة سدود ضخمة حتى الآن ضمن مشروع ”الغاب“ الهادف لتشييد 22 سدا على حوض النهرين، الذي كان قد أعلن عنه في تسعينيات القرن الماضي.

وتعاظمت أزمة المياه، خلال السنوات الثلاث الأخيرة جراء قيام الجانب الإيراني بإنشاء مشاريع وسدود على أنهر وروافد مشتركة مع العراق، يمتلك العراق العديد من الأنهر والروافد المشتركة مع إيران، إلا أنها تشهد تدهورا كثيرا في السنوات الأخيرة، مع استمرار طهران بالقيام بمشاريع وسدود عليها.