شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير انتحاري في مقديشو يقتل 8 صوماليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انفجرت سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت موكبًا حكوميًا، انفجرت عند تقاطع مزدحم بالعاصمة الصومالية أمس السبت، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، حسبما أكد شهود.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبدالعزيز أبو مصعب، إن الحركة مسؤولة عن الهجوم، وكثيرًا ما تنفذ الحركة مثل هذه التفجيرات، وتريد حركة الشباب الإطاحة بالحكومة وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن الموكب كان يضم المسؤول الكبير بالشرطة فرحان قرولي، الذي نجا من الهجوم.

وقال حسن سيد علي وهو سائق سيارة أجرة بثلاث عجلات، لـ«رويترز»، في موقع الانفجار عند تقاطع بنادر في مقديشو: «رأيت ثماني جثث في مكان الحادث بينهم امرأة».

سياسيًا بحث رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، مع كبار قادة قوات بعثة الاتحاد الأفريقي «أميسوم» في مدينة كيسمايو الساحلية، قضايا أمن الانتخابات، واستعرض اللقاء - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - سبل تعزيز التعاون مع الجيش الصومالي، وأشاد رئيس الوزراء الصومالي بدور قوات بلاده والقوات الأفريقية في التصدي للهجمات الإرهابية.

وتقاتل الشباب منذ سنوات لبسط هيمنتها على الدولة الواقعة شرقي أفريقيا في منطقة القرن الأفريقي، وتسيطر الجماعة الإرهابية على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الدولة التي تعاني من أزمة، وتهاجم مرارًا المدنيين وقوات الأمن.