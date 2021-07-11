شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترفع الأسعار والأزمات تتفاقم.. واللبنانيون إلى الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر التحركات الشعبية جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، فيما تستمر المواقف الغاضبة من سعي السلطة الحاكمة في لبنان وعلى رأسها الثنائي الشيعي حركة «أمل» و«حزب الله»، لطمس حقيقة انفجار مرفأ بيروت بعدما رفض البرلمان النيابي رفع الحصانة عن النواب المشتبه بتورطهم في هذه الجريمة، وأعلنت السلطات اللبنانية أمس رفع سعر «ربطة الخبز» لتصل إلى 4250 ليرة للمستهلك.

وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ووزن الخبز الأبيض في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كل الأراضي، «استنادًا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المحروقات وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن إلى الأفران، ونقل الخبز من الأفران إلى مراكز البيع، واستنادًا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادًا إلى الدراسة التي قامت بها الوزارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز للمستهلك».

وخرج اللبنانيون إلى الشوارع من الجنوب إلى الشمال وسط غضب ودعوات لرحيل السلطة الحالية وزجها في السجون واستلام الجيش مقاليد السلطة، وقطع محتجون الطريق أمام شركة الكهرباء في صيدا بمستوعبات النفايات، احتجاجًا على الانقطاع التام للتيار منذ يومين عن كل أحياء المدينة، وفي بيروت قطع عشرات المحتجين طريق جسر الكولا باتجاه كورنيش المزرعة، كما قُطع طريق قصقص.

أما في الشمال فقُطع طريق عام حلبا مفرق بلدة وادي الجاموس والطريق عند مفرق بلدة السنديانة، كما أشعل مجموعة أشخاص من أبناء بلدة مركبا عددًا من الإطارات أمام محطة المياه على طريق عام مركبا - بني حيان، وقطع مجموعة من الشبان طريق عام حلبا مفرق بلدة وادي الجاموس، والطريق عند مفرق بلدة السنديانة، احتجاجًا على تردي الأوضاع، وطالبوا بحلول سريعة.

وفي أعنف رد على رئيس التيار الوطني الحر، قال تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في بيان أمس: «قد لا نكون في حاجة للرد أو التعقيب على كلام جبران باسيل، لأن صهر العهد كفيل بتقديم أسوأ صورة عن العهد، ويتقن فن إهانة نفسه ورئاسة البلاد كلما نطق بتصريح يستهدف فيه الرئيس سعد الحريري.

جبران باسيل كمن يلعب في فريق لكرة القدم، ومتخصص في تحقيق الأهداف في مرمى فريقه، أي في مرمى رئاسة الجمهورية تحديدًا.

وأضاف البيان: «يتحدث باسيل عن النحر اليومي للبنان، أكان في الأدوية أو المحروقات أو غيرها، ويوجّه تهمة النحر للرئيس الحريري، وتغيب عن عبقريته السياسية أن المسلخ الوطني مقره الرئيسي في بعبدا، وأن رئيس البلاد هو مؤسس التيار الوطني الحر المعني الأول بمآسي اللبنانيين، وأن ملائكة جبران في الحكومة يصولون ويجولون في الوزارات كافة، ووزارة المحروقات أحرقت «سنسفيل البلاد» منذ تربع هو شخصيًا على عرشها، ومجلس الدفاع الأعلى الذي يقوده رئيس الجمهورية هو القائم مقام مجلس الوزراء في إدارة شؤون البلاد وإهانة العباد، وهو الذي يصدر الأوامر، خلافًا للقانون والدستور، إلى أصحاب الاختصاص في الصحة والأشغال والكهرباء والمولدات ومستوردي المحروقات، وهو الذي يراقب بعيون الصقر أرتال التهريب على الحدود وعلى عينك يا تاجر».