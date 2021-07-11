شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يشن هجوما كاسحا على الميليشيات في البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنّت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية وقوات من ألوية العمالقة، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، هجومًا شاملاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال في محافظة البيضاء، وقالت وسائل إعلام يمنية أمس إن معارك طاحنة دارت على جبهات القتال.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران في جبهة الزاهر خلال معارك استمرت أكثر من 5 ساعات.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل والمقاومة الشعبية من التصدي لهجوم شنته ميليشيا الحوثي على عدة جبهات بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، نفذت أمس هجومًا معاكسًا لدحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا في وادي حلحلان ومحزام ماس شمال غرب محافظة مأرب.

وأضاف المركز أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات آليات وتعزيزات الميليشيا في مواقع متفرقة شمال غرب مأرب، منها تدمير 3 أطقم مدرعة وأطقم أخرى كانت تحمل تعزيزات.

وقالت مصادر عسكرية إن الميليشيا شنت منذ منتصف ليل الجمعة عدة هجمات على مواقع الجيش والمقاومة في محافظة مأرب، أبرزها على جبهات "الجدافر" و"رغوان" وجبهة نجد المجمعة.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك في تلك الجبهات استمرت لساعات، تمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة من كسر هجمات الميليشيا، وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.

المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، قال في "تغريدة" له إن قوات الجيش كسرت هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الجدافر، وكبدتها قتلى وجرحى.

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز: "إن الانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، تأتي في سياق التطورات الميدانية في جميع الجبهات بما فيها جبهة مأرب".