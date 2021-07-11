شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام هامة حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر يسير في منحنى إيجابى للغاية موضحة أن مصر أحرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة المصرية لزيادة تمثيل المرأة ومسئولياتها القيادية، ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول نسب تمكين المرأة المصرية: