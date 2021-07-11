شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام هامة حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر يسير في منحنى إيجابى للغاية موضحة أن مصر أحرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة المصرية لزيادة تمثيل المرأة ومسئولياتها القيادية، ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول نسب تمكين المرأة المصرية:
- مصر بدأت العمل بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017 لتكمل رؤية مصر 2030.
- ارتفعت نسب تمثيل المرأة في مجلس الوزراء لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى 26%.
- ارتفعت نسبة تمثيل السيدات في البرلمان إلى 15%.
- 50.7٪ من إجمالي عدد موظفى الجهاز الإدارى من النساء.
- برنامج تأهيل القيادات النسائية تم من خلاله تدريب أكثر من 450 سيدة في 6 محافظات.
- بنهاية عام 2021 سيتم الوصول إلى تدريب أكثر من 1000 سيدة تمثل جميع محافظات مصر.
- نسبة تمثيل السيدات في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية في الوقت الحالي يبلغ 10.1٪ في مجالس الإدارة من بين 243 شركة.
- تبلغ نسبة تمثيل السيدات في القطاع المصرفي 14.8٪ بين 34 بنك.
- تبلغ نسبة تمثيل السيدات في قطاع الأعمال العام 6.1٪ من بين 8 شركات قابضة و112 شركة تابعة.