قتلى وجرحة في انفجار عبوة ناسفة في ناد رياضي في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قتل 6 أشخاص في حادثة بمدينة ببورتسودان في ولاية البحر الأحمر بالسودان مساء السبت، إثر إلقاء مجهولين قنبلة يدوية على نادي "الأمير" الرياضي بحي سلبونا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك السبت، عن سقوط ضحايا بطلق ناري وأخرى جراء طعن.

وقال شهود عيان إن الهجوم على النادي تلاه إطلاق رصاص مما أسفر عن إصابة أشخاص آخرين.

وأضافت وسائل الإعلام أنه وأثناء هروب الجناة أطلقوا الرصاص على امرأة، في وسط حي سلبونا المحاذي لشاطىء البحر الأحمر بالبر الشرقي لبورتسودان، ما أدى إلى مقتلها.