كوبا: إجراءات جديدة للحد من حالات كورونا الواردة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبا - (أ ش أ)

أعلن كبير علماء الأوبئة في كوبا الدكتور فرانسيسكو دوران أن بلاده ستتخذ إجراءات صحية جديدة للمسافرين القادمين إلى البلاد اعتبارًا من 15 يوليو الجاري؛ من أجل السيطرة بشكل أفضل على جائحة كورونا.

وقال دوران في مؤتمر نقلته وكالة أنباء برنسا لاتينا، السبت، أن عزل المواطنين سيمتد إلى 14 ليلة في المنشآت الفندقية المقامة لهذا الغرض، موضحا أن فترة حضانة المرض هي 14 يومًا، وكانت هناك حالات، بمجرد انتهاء فترة العزل التي تمتد لسبعة أيام وكانت اختبار كورونا سلبية، تحولت إلى إيجابية في مجتمعاتهم.

وأكد أنه سيتم فحص جميع العاملين في المطارات والنقل والسياحة من قبل العاملين الصحيين عند دخولهم وخروجهم.

وسجلت كوبا حتى يوم أمس 224 ألفا و789 إصابة بكورونا و1459 وفاة منذ دخول الجائحة البلاد في 11 مارس 2020.