الداخلية تكشف ملابسات صورة طفل مكبل من يده وقدميه أعلى "تروسيكل" بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لطفل مكبل من يده وقدميه أعلى مركبة "تروسيكل" بالقليوبية.

رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشف ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لطفل مكبل يده وقدميه أعلى مركبة "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية ، ومدون أعلاها "ده طفل من المتسرحين اللي بيمسحوا العربيات ويتسولوا والراجل اللى مسرحه ضربه وأجبره على ركوب التروسيكل وقام بتكبيله والطفل كان خائف، ووجود أطفال آخرين معه كانوا خايفين".

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد مالك المركبة المذكورة والطفل وتبين أنهما طفل والده مالك المركبة، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام - بالقاهرة، كما تبين قيام والد الطفل المشار إليه بالتعدى على نجله بالضرب وتكبيله بالأحبال بالمركبة المشار إليها، بقصد تأديبه نظراً لقيامه بالتشاجر مع بعض الأطفال المتواجدين بالمكان محل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الطفل ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تأديب نجله ، وتم بإرشاده ضبط مركبة "التروسيكل" المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية أو أوراق"، وبسؤال الطفل أقر بذات المضمون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.