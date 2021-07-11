الجمهوريون يتهمون بايدن بالتسييس لإقالته شاول

أقال الرئيس جو بايدن مفوض الضمان الاجتماعي، بعد أن رفض الاستقالة وفقا لمسؤول في البيت الأبيض، الذي قال:«إن بايدن طلب من المفوض أندرو شاول الاستقالة، وتم إنهاء عمله الجمعة بعد أن رفض طلب الرئيس».مضيفا بأن نائب المفوض ديفيد بلاك وافق على الاستقالة.

وتم تعيين كلا المسؤولين في عهد الرئيس دونالد ترمب، الجمهوري.

وعين بايدن، كيلولو كيجاكازي الذي يشغل حاليًا منصب نائب المفوض لسياسة التقاعد والعجز في إدارة الضمان الاجتماعي، كمفوض بالنيابة بينما تجري الإدارة بحثًا عن مفوض دائم ونائب مفوض.

فيما اتهم نواب جمهوريون بايدن بتسييس الوكالة وأشاروا إلى تأكيد شاول بتصويت من الحزبين في مجلس الشيوخ في 2019.

عزل شاول

وجاء عزل شاول بعد فتوى قانونية من وزارة العدل، خلصت إلى أنه يمكن عزله، على الرغم من القانون الذي ينص على أنه لا يمكن فصله إلا لإهماله واجباته أو مخالفاته.

وخلص الرأي - الذي تم بحثه بناءً على طلب من البيت الأبيض - إلى أن إعادة التقييم بسبب حكم صدر مؤخرًا عن المحكمة العليا يعني أنه يمكن للرئيس طرد شاول متى شاء.

وقال رون وايدن، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، في بيان إنه «يجب على كل رئيس اختيار الموظفين الذين سيحققون رؤيتهم للبلد على أفضل وجه.

وأضاف وايدن: «لتحقيق رؤية الرئيس بايدن الجريئة لتحسين وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، فإنه يحتاج إلى مسئوليه»، وتعهد بالعمل على تعيين مفوض جديد «بأسرع ما يمكن».

المفوض أندرو شاول:

تم تأكيده من خلال تصويت في مجلس الشيوخ

حصل على 77 صوتًا مقابل 16 عاما في 2019 لمدة ست سنوات، كانت ستنتهي في يناير 2025

أقاله الرئيس جو بايدن من منصبه في 9 يونيو 2021

رحبت النقابة العمالية التي تمثل موظفي الضمان الاجتماعي بالفصل من العمل.

اعتبر الجمهوريون إقالته بأنها تسييس من قبل بايدن