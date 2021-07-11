التحالف الدولي: «داعش» يرتّب صفوفه مستغلاً الميليشيات الإيرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

حذّر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، أن الأخير أعاد تنظيم صفوفه في محافظة ديالى العراقية ومناطق أخرى في شرق سوريا، ملقياً اللوم في ذلك على الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران التي تضيق الخناق على السكان المحليين.

وأوضح قائد مركز التنسيق المشترك في التحالف الدولي الكولونيل ديف وليامز، أمس، أن «داعش» يعمل على تنظيم صفوفه في ديالى، مشيراً إلى أن الميليشيات الخارجة على القانون تضايق السكان السُنة وتدفعهم إلى الانخراط في صفوف التنظيم.

وتابع أن هجمات تلك الميليشيات المستمرة ضد القوات الأميركية قد أدت إلى تشتيت الأخيرة عن مهمتها الأساسية في العراق المتمثلة بمحاربة «داعش».

وأضاف المضايقات الطائفية التي يتعرض لها الشباب في العراق، تدفع العديد منهم للانخراط في صفوف داعش»، بحسب تعبيره.

كما شدد في تصريح لوسائل إعلام كردية، على أن تلك الميليشيات لا تحل أي مشاكل، بل تجعل الوضع أكثر تعقيداً. ولفت إلى أن تهديدات الميليشيات وهجماتها، التي تحاول دفع القوات الأميركية إلى الانسحاب من العراق، لا تجدي نفعاً، في إشارة منه إلى الاعتداءات المتكررة التي تطال قواعد أميركية في البلاد.

وأكد وليامز على أن تنظيم «داعش» مازال يشكل خطراً كبيراً، لافتاً إلى أن التحالف الدولي يحاول القضاء عليه، بينما تخلق الميليشيات الخارجة عن القانون مشاكل كثيرة في هذا الإطار، وفق تعبيره.