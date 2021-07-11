ليبيا: لجنة برلمانية لصياغة تشريعات خاصة بالانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

في محاولة لقطع الطريق على تأجيل الانتخابات الليبية، قرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل لجنة برلمانية لصياغة التشريعات البرلمانية لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات، وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها. وقال رئيس مؤسسة «سلفيوم للأبحاث والدراسات» جمال شلوف: إن البرلمان الليبي استخدم حقه الدستوري وأصدر القرار رقم 5 لعام 2014 لينتخب الشعب الليبي رئيسه بشكل مباشر، وذلك بناء على التعديل السابع للإعلان الدستوري إلا أن القرار لم ينفذ حينها لأسباب أمنية في ظل الانقسام السياسي، مشيراً إلى إمكانية أن يكون القرار رقم 5 لسنة 2014 القاعدة الدستورية الواضحة التي لا لبس فيها لانتخاب رئيس ليبيا، لافتاً إلى وجود تنسيق بين البرلمان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار شلوف في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن الانتخابات البرلمانية تبقى بين خيارين الأول وهو اجتماع البرلمان والاتفاق على تعديل الإعلان الدستوري وإصدار قانون انتخاب البرلمان الجديد، موضحاً أن الخيار الثاني وهو بعد الانتخابات الرئاسية تسليم البرلمان السلطة العليا الموجودة في الإعلان الدستوري للرئيس المنتخب وحل نفسه وترك أمر إصدار المراسيم والدعوة لانتخاب برلمان جديد لرئيس الدولة المنتخب.

وحول سبب محاولة «الإخوان» تأجيل الانتخابات، أكد الباحث الليبي أن جماعة «الإخوان» في ليبيا لا شعبية لها ومنبوذة من قبل الشارع، موضحاً إدراك الجماعة لهذه الحقيقة وأن الرئيس المنتخب لن يكون منهم، ما يدفعهم نحو تعطيل الانتخابات برمتها خاصة الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى محاولات الجماعة لحرمان الشعب من حقه في اختيار رئيسه كي لا يأتي رئيس قوي قادر على القضاء على الفوضى التي تبقيهم في السلطة، مشيراً إلى أن فشلهم في ذلك سيدفعهم لتقليص صلاحيات الرئيس بشكل كافٍ لتكرار السيناريو التونسي مع جماعة «النهضة الإخوانية».

وفي نفس السياق، كشف عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني عن إمكانية إصدار المجلس لمرسوم رئاسي بقوة القانون لاعتماد القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات باعتباره الخيار الأخير بسبب خوفه من أن يتسبب تأجيل الانتخابات في مزيد من الفرقة بين الليبيين، مشيراً بإصبع الاتهام لكل الأطراف المنخرطة في العملية السياسية في ليبيا والتي تسعى لعرقلة الوصول لقاعدة دستورية.

إلى ذلك، ترأس وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، أمس، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المعنية بدعم وإنجاح انتخابات 24 ديسمبر المقبل، والتي تبحث التنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات، والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتقديم كل التسهيلات لها، إضافة إلى تفعيل الدور المنوط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم الانتخابات، والإسهام في نشر التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها واحترام نتائجها.

وفي سياق آخر، بحث القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش آخر التطورات على الساحة الليبية.

وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية، والتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.